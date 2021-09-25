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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صور .. محمود كهربا يحتفل بفوز الأهلى على إنبى

محمود كهربا
محمود كهربا

احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه على نادي إنبي مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. 


ونشر محمود كهربا  مجموعة من الصور من اللقاء، معلقا عليها "الحمد لله".

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على إنبي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صلاح محسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز، الذي تغلب على سموحة 3 / 1 أمس الجمعة.

محمود كهربا الفوز علي انبي كأس مصر كرة القدم كهربا لاعب النادى الأهلى تأهل الاهلي

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