صور .. محمود كهربا يحتفل بفوز الأهلى على إنبى

احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه على نادي إنبي مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.



ونشر محمود كهربا مجموعة من الصور من اللقاء، معلقا عليها "الحمد لله".

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على إنبي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صلاح محسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز، الذي تغلب على سموحة 3 / 1 أمس الجمعة.