سفير مصر في بلغاريا يكشف الهدف من إقامة فاعلية أكل مصري.. فيديو

قال السفير خالد عمارة سفير مصر في بلغاريا ، إن السفارة المصرية قامت بعمل فاعلية لتقديم الأكل المصري في بلغاريا وهذا بهدف تقديم مصر بجوانبها المختلفة ، لافتا إلي أن مصر في أوروبا معروفة بتاريخها الفرعوني القديم والسياحة .

واضاف خالد عمارة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن المطبخ المصري غير معروف في أوروبا بالقدر الكافي رغم تنوعه وبالتالي نحتاج ألي جهد من اجل تعريف أوروبا به ، وقمنا بتنظيم فاعلية الأكل بالقرب من السفارة لتعريف أنواع الأكل ألي البلغاريين .

واوضح خالد عمارة ، أن المواطنين سؤلونا عن كفيفة طبخ أنواع الطعام المصري ، مؤكدا أن السفارة قامت أيضا بتقديم جزئ ثقافي عن علاقة بلغاريا تجاريا بمصر في الماضي .

التقى السفير خالد عمارة سفير مصر لدى جمهورية بلغاريا، بنائبة وزير الخارجية البلغارية زاريتسا دينكوفا، حيث استهدف اللقاء مناقشة أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك فرص التعاون المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن سبل تعزيز حركة السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء، مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما في إطار المنظمات الدولية.



ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية حرص القيادة السياسية البلغارية على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، ومجلس رجال الأعمال المصري-البلغاري الذي تم إطلاقه خلال زيارة رئيس الجمهورية البلغاري إلى القاهرة في مارس 2019.

