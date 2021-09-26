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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس العمالقة

سعر ومواصفات أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب من شاومي Redmi G 2021

حاسب Redmi G 2021
حاسب Redmi G 2021 Intel

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمخصصة للألعاب، والتي تأتي بإمكانيات قوية ومواصفات مميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي حاسوبي شاومي Redmi G 2021 gaming، بشاشة بقياس 16.1 بوصة، تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتزا في الثانية، إلى جانب وضع 72 هرتز أيضا.

 

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سعر ومواصفات لاب توب شاومي Redmi G 2021

وتأتي حاسبات شاومي المحمولة Redmi G 2021، بنظام تبريد مطور من نوع Hurricane  Cooling 3.0، والذي يأتي مزود بمروحتين بجهد 12 فولت و5 أنابيب حرارية مصنوعة من النحاس بالكامل و 4 منافذ للهواء،  وذلك للحفاظ على برودة الهواء أثناء الأداء العالي أو ممارسة الألعاب.

ويتم تشغيل إحدى إصدارات شاومي للألعاب، بواسطة معالج إنتل Intel سداسي النواة من نوع Core i5-11260H، يعمل بتردد توربو يصل إلى 4.4 جيجاهرتز، وتم إقران هذا الجهاز بوحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 3050.

حاسب Redmi G 2021 Intel

وبالنسبة لإصدار AMD ، زودته شاومي بمعالج Ryzen 5800H والذي يأتي بثمانية أنوية Zen 3 ونفس سرعة ساعة التعزيز القصوى البالغة 4.4 جيجاهرتز، فهو يحصل على أفضل أداء GeForce RTX 3060 GPU مع TDP يصل إلى 130 وات.

وتتشارك أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شاومي، في نفس سعة الذاكرة، حيث يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، كما أنها تشترك في اتصال Wi-Fi، وصوت DTS: X Ultra 3D مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بثلاثة مستويات سطوع.

وستوفر شاومي أجهزة اللاب توب المحمولة للألعاب Redmi G 2021 gaming، في الأسواق يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، مقابل سعر يبدأ من 880 دولار ( أي ما يعادل من 13 ألف و200 جنيه مصري)، للنسخة ذات معالج إنتل  Intel Core i5، أما الإصدار المزود بمعالج AMD Ryzen يأتي بسعر 1080 دولار (أي ما يعادل 16 ألف و200 جنيه مصري).

Redmi G 2021 AMD
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