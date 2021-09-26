عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجارحي : تتويج الأهلي بلقب منطقة القاهرة استعداد جيد للبطولة العربية للسلة

صدى البلد

شدد مودي الجارحي لاعب سلة الأهلي ، على أهمية تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة على حساب الجزيرة، والحصول على أولى بطولات الموسم الجديد.

وقال الجارحي: "الأهلي قدم مباريات قوية وحقق العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته في البطولة، وهو مؤشرًا جيدًا للموسم الجديد، في ظل ما قامت به إدارة النادي من جهود كبيرة لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين".

وأشار الجارحي إلى أن الفريق جاهز بقوة للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام المقبلة.

من جهته أكد محمد أبو النصر، لاعب سلة الأهلي، أن اللقب يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وقوية خلال الموسم الجديد، الذي ينافس خلاله الفريق على أكثر من بطولة.

وأوضح محمد أبو النصر أن الفريق وصل إلى مستوى مميز بدنيًّا وفنيًّا، وهو ما يؤهله للمنافسة بقوة خلال المشاركة في البطولة العربية.

وشدد أبو النصر على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد، وأن الفريق يضم عناصر مميزة في كل المراكز.

وتضم قائمة لاعبي رجال السلة بالأهلي، كلا من:

"مودي الجارحي وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وسيف سمير وأحمد حمدي وأحمد مهيب ومايكل تومسون وسيف صلاح وعمر عزب ومروان سرحان ومؤمن طارق وعبد الله ناصر وعمرو علاء الدين وعبد الرحمن حسام ومحمود وليد ومالك ياسر أبو الفتوح وإبراهيم زهران".

ويقود فريق رجال سلة الأهلي أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا إداريًّا، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد جاد طبيبًا، وهيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، ومحمد علي مخطط أحمال، وعلاء لطفي أخصائي إحصاء، ونادر خزام أخصائي تغذية.

الأهلى مودي الجارحي سلة الأهلي بطولة منطقة القاهر الجزيرة قائمة لاعبي رجال السلة بالأهل

ترشيحاتنا

هتعرفوا منين الطلاب وهما داخلين الجامعة مين متطعم ومين لأ! .. التعليم العالي يُجيب

أمريكا تعتقل 14 جندياً مكسيكياً على الحدود.. تفاصيل

برنامج الزمالك في معسكر برج العرب غدًا الأحد

قائد الجناح العسكري لداعش.. الفنان دياب يكشف تفاصيل دوره في فيلم السرب.. فيديو

الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة مسرعة شابا وفتاة فى حفل زفاف بالشرقية

الجارحي : تتويج الأهلي بلقب منطقة القاهرة استعداد جيد للبطولة العربية للسلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

بعد هزيمة الأهلي لـ إنبي | موسيماني يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة

إنبي : تراجعنا عن الانسحاب أمام الأهلي في اللحظات الأخيرة بقرار من حلمي طولان

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجآه .. حسين لبيب يفسد هروب كارتيرون للإمارات بالتجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

حضور خاطف لـ عمر عبد العزيز وظهور زوجة علي بدرخان.. 6 لقطات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ