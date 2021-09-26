الجارحي : تتويج الأهلي بلقب منطقة القاهرة استعداد جيد للبطولة العربية للسلة

شدد مودي الجارحي لاعب سلة الأهلي ، على أهمية تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة على حساب الجزيرة، والحصول على أولى بطولات الموسم الجديد.

وقال الجارحي: "الأهلي قدم مباريات قوية وحقق العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته في البطولة، وهو مؤشرًا جيدًا للموسم الجديد، في ظل ما قامت به إدارة النادي من جهود كبيرة لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين".

وأشار الجارحي إلى أن الفريق جاهز بقوة للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام المقبلة.

من جهته أكد محمد أبو النصر، لاعب سلة الأهلي، أن اللقب يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وقوية خلال الموسم الجديد، الذي ينافس خلاله الفريق على أكثر من بطولة.

وأوضح محمد أبو النصر أن الفريق وصل إلى مستوى مميز بدنيًّا وفنيًّا، وهو ما يؤهله للمنافسة بقوة خلال المشاركة في البطولة العربية.

وشدد أبو النصر على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد، وأن الفريق يضم عناصر مميزة في كل المراكز.

وتضم قائمة لاعبي رجال السلة بالأهلي، كلا من:

"مودي الجارحي وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وسيف سمير وأحمد حمدي وأحمد مهيب ومايكل تومسون وسيف صلاح وعمر عزب ومروان سرحان ومؤمن طارق وعبد الله ناصر وعمرو علاء الدين وعبد الرحمن حسام ومحمود وليد ومالك ياسر أبو الفتوح وإبراهيم زهران".

ويقود فريق رجال سلة الأهلي أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا إداريًّا، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد جاد طبيبًا، وهيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، ومحمد علي مخطط أحمال، وعلاء لطفي أخصائي إحصاء، ونادر خزام أخصائي تغذية.