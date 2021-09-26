وكيله : كارتيرون كان سيدفع 150 ألف دولار للزمالك قيمة الشرط الجزائي ويرحل

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة رحيل موكله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال حازم فتوح، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، ببرنامج "كورة كل يوم"، المذاع علي قناة "الحياة"، إن باتريس كارتيرون، كان علي وشك الرحيل عن الزمالك خلال الأيام الماضية، مشيرا إلي إنه علي وشك دفع 150 ألف دولار للنادي ثم الرحيل إلي أحد أندية الإمارات.

وتابع: كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك بشرط جزائي أكبر من الذي كان متواجدا في العقد السابق.

وأشار: إلي إن الفرنسي كان سيدفع 150 ألف دولار للزمالك هي قيمة الشرط الجزائي ويرحل إلي أحد أندية الإمارات ولكن من غير المقبول أن يرحل بهذه الطريقة.

وأختتم: كارتيرون بعيد عن أي مشكلة بين أسامة نبيه وإدارة نادي الزمالك ولا علاقة له بأي شئ.