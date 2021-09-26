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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يستحق شارة القيادة.. منتخب مصر يحسم مصير مصطفى محمد

صدى البلد

حسم وائل جمعة، مدير منتخب مصر، موقف مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي، بشأن انضمامه إلى معسكر الفراعنة الذي ينطلق الثلاثاء المقبل.

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، قد أعلن استدعاء مصطفى ضمن قائمة المحترفين المبدئية، رغم ما بدر منه عقب لقاء الفراعنة مع الجابون في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.

وقال جمعة في تصريحات لقناة الشمس، إنه لا توجد أي عقوبات ضد مصطفى محمد سواء من اتحاد الكرة أو منتخب مصر السابق بقيادة حسام البدرى.

وأضاف أن تصريحات حسام البدرى الأخيرة برأت مصطفى محمد تماما، كما أنه غير معلوم من المقصود بتصرف اللاعب وبالتالي لن توقع عليه عقوبات.

وأوضح مدير الكرة بمنتخب مصر، أن كيروش سافر اليوم إلى موطنه البرتغال، للاحتفال بعيد ميلاد والده، وسيعود  يوم الثلاثاء لبدء معسكر الفراعنة.

وأفاد بأن كيروش شاهد مباريات كأس مصر والسوبر، وبالطبع معظم اللاعبين يعانون من الإجهاد ولكن كيروش يرفض الأعذار.

وأوضح أن الجهاز الفني زار نادي الزمالك اليوم وتحدث مع مخطط أحمال الفريق البرتغالي، وتم الاتفاق على وضع برنامج لتأهيل اللاعبين الدوليين.

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي تحدث معه اليوم وطلب تأكيد الحجز وتأكيد موعد الوصول إلى مصر للمشاركة في مباراتى ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم، مؤكدا أن اللاعب متحمس للمشاركة.

وواصل وائل جمعة، بأن محمد صلاح يستحق شارة قيادة منتخب مصر، نظرا لأهميته وما يقدمه طوال الفترة الماضية، لكن القرار يرجع إلى كيروش مع بداية معسكر الفراعنة.

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