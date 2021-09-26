تعليم عن بعد وطرق تدريس حديثة.. رئيس جامعة دمنهور يكشف في حوار لـ"صدى البلد" تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. فيديو

جامعة دمنهور

- الإنتهاء من تطهير وتعقيم القاعات و المدرجات بجميع كليات جامعة دمنهور

-إنشاء العديد من الكليات الجديدة العملية و النظرية بالجامعة

-الاعتماد على طرق التدريس الحديثة للحد من انتشار فيروس كورونا

تشهد جامعة دمنهور استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم القاعات و التشديد على تلقي اللقاح لجميع الطلاب و الطالبات و العاملين داخل الكليات، بالاضافة إلى تطوير العملية التعليمية واستخدام التعليم عن بُعد لتقليل التجمعات بين الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم، و لمزيد من التعرف على خطة جامعة دمنهور، أجري موقع “صدى البلد” حوار مع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

هل تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد؟

نحن في أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن تم تكثيف الجهود لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب خلال العملية التعليمية، مضيفًا أن تم عقد اجتماع مع عمداء الكليات لمناقشة خطة العمل لهذا العام .

ما هي خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؟

تم تكثيف عمليات التعقيم والتطهير خلال الفترة الماضية داخل الجامعة ومنشآتها من ممرات وطرقات ومناطق دخول الطلاب وقاعات التدريس والمدرجات والمعامل ودورات المياه والمكاتب الإدارية والمداخل والمخارج ،مشيرا إلى توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على الطلاب والطالبات والعاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تم التشديد على جميع الكليات بالتنبيه على الطلاب والطالبات لتلقي التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء تواجدهم في فترة الدراسة.

هل هناك تعليمات جديدة بشأن طريقة التدريس لهذا العام؟

الفصل الدراسي الجديد لهذا العام لا يختلف كثير عن العام الماضي ، و سوف يعتمد علي التعليم عن بُعد وتقسم جدول حضور الطلاب وفقاً احتياج كل كلية، موضحًا أن الكليات العملية سيتم تحديد موعد تدريب الطلاب في الأجزاء العملية وباقي الأجزاء النظرية في المنهج سيتم تقديمها من خلال أسطوانة تتضمن المحتوى التعليم أو من خلال الإيميل الجامعي و بالإضافة إلى طرق تواصل أخر يتم تحديدها وفقاً احتياج كل كلية.

أوضح رئيس الجامعة، أن خطة الدراسة للكليات النظرية تعتمد أكثر على تقديم التعليم عن بُعد، وفقاً لعدم اعتماد تلك المناهج على التدريب العملي و اعتمادها بشكل أساسي على الشرح النظري فقط، مؤكداً أن الجامعة استعدت من خلال توفير أجهزة تكنولوجيا حديثة لارسال محتوى المنهج إلى الطلاب والطالبات من خلال الايميل الجامعي .

هل هناك كليات جديدة ستدخل الخدمة هذا العام؟

تم افتتاح العديد من الكليات الجديدة لاستقبال الطلاب في التخصصات المختلفة منها كلية الحاسبات والمعلومات و كلية التربية النوعية، معهد الدراسات العليا والبحوث البيئيه، بالإضافة إلى جاري الانتهاء من تجهيز كلية الهندسة.

وأكد "صالح"، أن جامعة دمنهور من الجامعات التي تنافس عالمياً سواء من خلال الطلاب الخريجين أو من خلال الأبحاث العلمية، لافتاً إلى أن الجامعة على طريق التنمية والتطوير، حيث إنشاء العديد من الكليات الأخرى التي سوف توفر على أبناء المحافظة عدم الاغتراب للمحافظات الأخرى لاستكمال العملية التعليمية.

هل يوجد سكن جامعي مجهز لإستقبال الطلاب والطالبات المغتربين؟

تم تخصيص مبنى مجهز لاستقبال الطلاب والطالبات المغتربين أثناء فترة الدراسة، لافتاً إلى أن الجامعة لا تمتلك سكن جامعي وسعي بكل جهد للتنسيق مع الجهات الخارجية لتوفير سكن آمن للطالبات المقيمين في المراكز البعيدة أو المحافظات المجاورة، مؤكدًا أن يوجد تواصل مباشر بينه بين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس لتلقي الشكاوي و مناقشتها والعمل على حلها وتوفير مناخ تعليمي مناسب لطلاب وطالبات جامعة دمنهور.