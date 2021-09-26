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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمري بعد التعادل مع ريال مدريد : سلكنا الطريق الصحيح

صدى البلد

أكد أوناي إيمري، مدرب فياريال، بعد تعادل فريقه بدون أهداف مع ريال مدريد في اللقاء الذي احتضنه أمس السبت ملعب (سانتياجو برنابيو) في الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأوضح إيمري في تصريحات صحفية "أن هذا هو الطريق" الذي يجب على فريقه أن يسلكه لبناء فريق فائز، رغم افتقاره إلى "الدقة في بعض الفرص المؤكدة".

وأضاف "التعادلات تنتزع منك نقطتين. ينبغي علينا إيجاد استمرارية فيما يتعلق بخطة اللعب وأن نعمل على التفاصيل لتحقيق الانتصار؛ لقد فعلنا ذلك في ملعبنا ضد إلتشي واليوم عطلنا ريال مدريد وطورنا خطتنا لكي نشعر بالراحة".

وأردف إيمري "افتقرنا إلى الدقة في فرص مؤكدة، أعتقد أننا سننتصر إذا لعبنا بصورة جيدة، واليوم لعبنا جيدا، وهذا هو الطريق الذي ينبغي علينا أن نسلكه".

وتابع مدرب فياريال "في خطتنا التي كنا نتوقعها قبل المباراة كانت الأمور أسهل، لكننا حاولنا تصور أشياء مماثلة تحدث في الملعب لتعطيل لاعبي المنافس وانتزاع الكرة منهم وألا يكونوا بالقرب من مرمانا، لذا كان علينا انتزاع الكرة منهم".

وواصل "إلى جانب ذلك، استطعنا خلق فرصتين أو 3 واضحة للتسجيل. وفي الشوط الثاني عدل الخصم خطته وأقحم لاعبا آخر في العمق مثل كامافينجا، وعانينا بعدها من صعوبات في الخروج بالكرة بصورة جيدة".

وواصل مدرب "الغواصات الصفراء" تصريحاته "خلقنا فرصا مؤكدة كذلك في الشوط الثاني. لقد أغلق علينا ريال مدريد المساحات في الدقائق الأخيرة، ورغم ذلك كنا جيدين ولم نتنازل عن رغبتنا تحقيق الانتصار، الذي كان سيصبح عادلا بالنظر إلى ما حدث في المباراة".

ويعد هذا هو التعادل الخامس لفياريال في الليجا هذا الموسم، مقابل انتصار وحيد، حققه في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف على حساب إلتشي، ليصبح رصيده 8 نقاط يحتل بها منتصف الترتيب مؤقتا، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ديبورتيفو ألافيس.

ريال مدريد أوناي إيمري فياريال سانتياجو برنابيو الليجا الدوري الإسباني

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