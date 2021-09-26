شريف العريان لـ"صدي البلد": فضية الجندي في أولمبياد طوكيو هي الأصعب في تاريخ مصر

كشف المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن الميدالية الفضية التي أحرزها أحمد الجندي في أولمبياد طوكيو كان مخطط لها قبل سفر اللاعب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

وقال شريف العريان في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن اتحاد الخماسي الحديث يعمل وفق خطة عمل محددة موضحا أن الاتحاد كان لديه ثقة كبيرة استطاعة الجندي تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي يعد من من اصعب الميداليات التي حثدتها مصر في دورة الألعاب الأولمبية.

الميدالية الأصعب في تاريخ مصر الأولمبي

وأوضح شريف العريان أن تحقيق ميدالية في الخماسي الحديث هو أمر غاية في الصعوبة لان هذه الرياضة تعد من أصعب الألعاب في الأولمبياد مؤكدا أن المنافسات سارت كما تم التخطيط لها حيث تم التركيز علي منافسات الليزر رن التي يتميز بها الجندي وكان الأهم هو دخول السباق ضمن اول 15 لاعب من اجل حثد الميدالية مثلما حدث.

وأضاف شريف العريان أن الميدالية الفضية التي أحرزها الجندي كانت بسبب خطة عمل موضوعة للاعب من سنين ولم تاتي صدفة مشيدا بدور جميع أفراد الجهاز الفني والطبي والاداري الذين كانوا على قدر المسؤولية لتحقيق هذا الانجاز التاريخي بحصد أول ميدالية مصرية وعربية وافريقية للخماسي الحديث في تاريخ الأولمبياد.

أشار شريف العريان الي أن نتائج الخماسي في طوكيو كانت مرضية حيث أن جميع اللاعبين حققوا المطلوب منهم خاصة أنهم أعمارهم صغيرة ولا يزالون في سن منتخبات الناشئين، فقد استطعنا تكوين أجيال متعاقبة في هذه الرياضة وهذا هو الأهم.

وكشف شريف العريان أن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو كانت تاريخية مشيرا إلى أن تحقيق 6 ميداليات متنوعة في دورة أولمبية واحدة هو انجاز تاريخي لمصر خاصة في ظل خوض البطولة بدون رياضة رفع الأثقال التي تملك ثلث ميداليات مصر على مدار دورات الألعاب الأولمبية.

وأوضح العريان أن نتائج البعثة المصرية لم تكن مفاجأة للجنة الأولمبية كما يتردد فجميع اللاعبين الذين حققوا ميداليات كانوا ضمن المرشحين للصعود على منصة التتويج مشيرا الي أن الاختلاف الوحيد الذي احدث جدلا هو اختلاف لون الميدالية فقط وهو اختلاف بسيط لا يشكل فارق فكل المرشحين لحصد الميداليات بذلوا جهدهم للوصول الي منصة التتويج.

باريس 2024 ستشهد انطلاقة كبري في تاريخ مصر الأولمبي

وتابع العريان أنه هناك تمييزا كبيرا في نتائج المصريين في طوكيو وهو أن غالبية اللاعبين الذين حققوا نتائج مميزة صغيرو السن وسيكونون من أقوى المرشحين في أولمبياد باريس 2024 وهو ما يجب أن نخطط له حاليا حيث يجب وضع خطط جديدة وتطوير أساليب التدريب من أجل الإعداد من الآن لأولمبياد باريس 2024 والتي نستطيع فيها تحقيق انجازات أكبر خاصة بعد عودة مشاركة رفع الأثقال وزيادة خبرة اللاعبين المصريين الشباب.

واختتم العريان أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين خلال أولمبياد طوكيو كان له أثر إيجابي على أبطالنا موضحا أن القيادة السياسية تدعم مجال الرياضة بشكل كبير وهو ما سيشكل فارقا كبيرا في أولمبياد باريس 2024 التي سنري فيها عدد أكبر من الميداليات من خلال هذا الدعم الكبير للأبطال.