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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد أبو النصر: تتويج الأهلي ببطولة القاهرة دافع قوي للموسم الجديد

صدى البلد

قال محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب نادي الجزيرة يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وقوية خلال الموسم الجديد، الذي ينافس خلاله الفريق على أكثر من بطولة.

وأوضح: «من المهم أن تبدأ الموسم بالحصول على بطولة قوية كبطولة منطقة القاهرة، وقد وصلنا إلى مستوى مميز بدنيًّا وفنيًّا، وهو ما يؤهلنا للمنافسة بقوة خلال مشاركتنا في البطولة العربية».

وشدد أبو النصر على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد، وأن الفريق يضم عناصر مميزة في كل المراكز.

وتضم قائمة لاعبي «رجال سلة الأهلي» كلا من: مودي الجارحي وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وسيف سمير وأحمد حمدي وأحمد مهيب ومايكل تومسون وسيف صلاح وعمر عزب ومروان سرحان ومؤمن طارق وعبد الله ناصر وعمرو علاء الدين وعبد الرحمن حسام ومحمود وليد ومالك ياسر أبو الفتوح وإبراهيم زهران.
 
ويقود فريق رجال سلة الأهلي أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا إداريًّا، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد جاد طبيبًا، وهيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، ومحمد علي مخطط أحمال، وعلاء لطفي أخصائي إحصاء، ونادر خزام أخصائي تغذية.

الأهلى محمد أبو النصر كرة السلة بطولة منطقة القاهرة جال سلة الأهلي أوجستي

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