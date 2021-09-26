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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلى تشارك متابعيها بصورمع حسن الرداد من فيلم نظرية عمتي .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة حورية فرغلى صورة لها مع الفنان حسن الرداد من فيلم “ نظرية عمتي  ” وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الجتماعى “ انستجرام ” .

 

وعلقت حورية فرغلى قائلة " بتعرفى تتقلى
= هبهرك  ".

 

وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان. 

حورية فرغلي حسن الرداد الفنانة حورية فرغلي

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