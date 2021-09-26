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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه بني سويف: مشروعات مبادرة حياة كريمة على رأس أولويات الشركة

تدعيم شبكات الصرف
تدعيم شبكات الصرف الصحي

قال اللواء أحمد محمود صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه جاري العمل بمشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية أبو شريان التابعة لمركز ببا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأكد صحصاح أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علي رأس أولويات الشركة يتم تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

يذكر أنه تم إدراج قري مركزي ببا وناصر، وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية.

مياة الشرب شبكات الصرف الصحى مياة شركة

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