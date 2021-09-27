"زراعة القاهرة" تعلن موعد المقابلات الشخصيه لبرنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ،عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج تكنولوجيا تصنيع الاغذية باللغة الانجليزية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 من سبتمبر الجارى من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وكان اتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة، قد أعلن عن موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد من طلاب الثانوية العامة 2021.





وقال اتحاد كلية الزراعة ، إن موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد يومى 17 و 18 أكتوبر القادم، وعلى الطلاب التسجيل على هذا الرابط https://www.medcheck.cu.edu.eg قبل الموعد، لأنه لن يتم استكمال إجراءات الكشف إلا بعد التسجيل.



وأضاف اتحاد كلية الزراعة، على الطالب طباعة استمارة التسجيل و أصل وصورة من إيصال فورى.



وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

التحويلwww.eservices.cu.edu.eg

شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

على الطالب ان يكون ناجح فى المستوى الاول بتقدير حد ادني جيد جدا ، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .



الاوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة:

١)صورة من بيان الدرجات

٢)شهاده الثانويه العامه

٣)صورة الرقم القومي

٤) ايصال كهرباء و غاز

على الجانب الآخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:



أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:

تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسما نعرضهم كالتالي:

1- قسم الأراضي والمياه

2- قسم الكيمياء الحيوية

3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية

4- قسم النبات الزراعي

5- قيم الاقتصاد الزراعي

6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي

7- قسم الوراثة

8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية

9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات

10- تقسيم أمراض النبات

11- الصناعات الغذائية

12- قسم الألبان

13- قسم الخضر

14- قيم الفاكهة

15- قسم الزينة

16- قسم الهندسة الزراعية

17- قسيم المحاصيل

18- الإنتاج الحيواني