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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقة جديدة من فيات X500 كابريو.. صور

انطلاقة جديدة من
انطلاقة جديدة من فيات X500 كابريو

تواصل شركة فيات الإيطالية من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي بإطلالة جديدة من أيقونتها الشهيرة X500، والتي تعد واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام متوسطة الحجم، حيث ظهرت تلك النسخة بلمسة عصرية وهي السقف المتحرك من فئة الـ كابريو مستوحاه من اليخوت وهو المفهوم الخاص بهذه النسخة.

تأتي السيارة بطلاء خارجي من اللون الأزرق Blue Venezia، بينما اتخذت لنفسها لقب جديد وهو Yacht Club Capri، وابرز ما يميز تلك النسخة هو فتحة السقف العملاقة والتي يمكنها اتمام اداءها خلال توقيت زمني يقدر بـ 15 ثانية من وقت الفتح والاغلاق، مع سقف قماشي باللون الازرق الغامق.

 

أما عن التصميم الخارجي للسيارة Yacht Club Capri فهي ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مفهوم رباعي الأبواب بمقابض من الكروم مثل الطراز القياسي، و جنوط ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، إلى جانب الواجهة الامامية الميزة لـ فيات X500 المعروفة، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

ودعمت السيارة فيات Yacht Club Capri بمنظومة من المحركات بقوة تتراوح بين 120 حصانا وحتى 150 حصانا، بينما تتوسط قمرة القيادة لهذه النسخة شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع حزمة من وسائل الحماية والأمان مثل مستشعرات ركن وكاميرا، و خاصية المحافظة على تحدي المسار.

 

أسعار السيارة فيات X500 كابريو 

 

وتبدأ أسعار السيارة الجديدة من فيات X500 كابريو بقيمة قدرها 30 الف يورو، أي ما يعادل 551 الف جنيه.

فيات X500 شركة فيات شركة فيات الإيطالية السيارة فيات X500 كابريو

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