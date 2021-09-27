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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ملفات ساخنة تنتظر الخروج للنور على طاولة لجنة الصحة بالنواب: قانون يحظر صرف الادوية بدون روشتة.. واخر يغلظ عقوبة الغش فى الدواء

مجلس النواب
مجلس النواب

عضو صحة النواب: قانون الصيادلة سيحظر صرف الأدوية بدون روشتة

برلمانية: قانون المسؤلية الطبية يضمن حقوق المريض كاملة

نائبة الصحة:  اللجنة تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات قوانين مهمة

 

يستعد مجلس النواب خلال أيام للعودة للانعقاد مجددا بعد دعوة الرئيس السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل ومن المتعارف عليه أن لجان البرلمان بعد الانعقاد تستعد ايضا لمناقشة عدد من القوانين التى على طاولتها ومن ابرز هذه اللجان لجنة الصحة التى أعلن عدد من أعضائها عن مناقشة حزمة من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة.

 

ويصل عدد مشاريع القوانين التى تستعد لجنة الصحة لمناقشتها وتعديلات القوانين الى 10 قوانين والتى من بينهم قانون الصيادلة وقانون المسؤلية الطبية و مزاولة العلاج الطبيعى و تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء وقانون التمريض

 

فى البداية قالت د. إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن  لجنة الصحة سوف تشهد مناقشة عدد كبير من القوانين مع  بدء دور الإنعقاد المقبل.

 

واكدت" عبد الحليم" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أبرز القوانين التى سوف تناقشها اللجنة  قانون المسؤولية الطبية وقانون مزاولة العلاج الطبيعى ، لافتة إلى أنها قامت بتقديم مقترح برغبة بشأن تعديل قانون الصيادلة.

 

وقالت عضو مجلس النواب، إن المقترح يحظر على الصيدلي صرف أي نوع من الادوية بدون روشتة من طبيب متخصص ويحظر عليه أيضا عدم صرف اي ادوية بديلة، قائله:" مش عاوزين الصيادلة يفتوا فى العلاج ولا يجوز لهم ايضا قياس الضغط ولا السكر واعطاء ادوية للمرضى فذلك ليس من بشأنهم ولا هم متخصصين في هذا الأمر.

 

واكدت النائبة ايضا ان الدولة وفرت للمواطن الكشف بالمجان فلا داعي ان يلجأ المواطن الى الصيادلة فلا داعي للوصفات الطبية الغير مدروسة فكل حالة لها علاج متخصص، موضحة ان قانون الصيادلة صدر منذ عام 1955 واصبح غير مواكبا لتطورات العصر ويجب تعديله وننتظر حال بدء دور الانعقاد للنظر فيه.

 

وتابعت النائبة حديثها:" الدول الخارجية لا تصرف اي دواء دون روشتة ونسعي لحظر صرف الأدوية فى مصر دون روشتة الفترة المقبلة"، لافتة الى أن فيروس كورونا أجبر لجنة الصحة للنظر عدد من القوانين الفترة الماضية بسبب الظروف الراهنة ولكن الان سوف ننظر الى هذه القوانين ومناقشتها والسعي بقوة لخروجها للنور.
 

 

كما أكدت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم مناقشة عدد كبير من مشاريع القوانين والتى ابرزها المسؤلية الطبية وقانون زراعة الاعضاء.

 

واوضحت “عبد العظيم فى تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن قانون المسؤلية الطبية هو قانون منظم للعمل ومؤمن للمريض ويجعل الطبيب يعمل فى امان والمريض ياخذ حقوقه كاملة، لافتة الى أن قانون زراعة الاعضاء يتيح لمصر الدخول فى التنصيف العالمي لزراعة الاعضاء فالفترة الماضية شهدت تقدم المملكة العربية السعودية فى هذا المجال التى اعلنت عن نجاح 240 حاله زرع رئة ونسعى الى النهوض بهذا المجال وذلك من خلال خروج قانون منظم يضمن ذلك الامر.


 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثانى الذى سوف يبدأ في الثانى من شهر أكتوبر وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني يوم الثاني من أكتوبر.

 

وقالت النائبة هناء سرور، إن لجنة الصحة بمجلس النواب بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى وتتضمن هذه التشريعات ( قانون التراخيص الطبية ، قانون المسئولية الطبية ، تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء ، قانون التمريض ، قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة ، وقانون مزاولة العلاج الطبيعى ، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة ) .


وأضافت هناء سرور: “إن شاء الله سوف يكون دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكثر نشاطا للسادة النواب وبذل المزيد من الجهد لينعكس ذلك بالإيجاب على المواطنين والشارع المصري”.

 

 

مجلس النواب الرئيس السيسي قانون المسؤلية الطبية تغليظ عقوبة الغش قانون مزاولة العلاج الطبيعى

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