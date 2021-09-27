أميرة فتحي تستعرض رشاقتها في الجيم| صور

نشرت الفنانة أميرة فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت أميرة فتحى داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها وهى تؤدى بعض التمارين الرياضية الشاقة، نالت اعجاب متابعيها.



وانتهت الفنانة أميرة فتحى، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى مسلسل "السرايا" الذى تم عرضه في عام 2017، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.



شاركت أميرة فتحى فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فرقة بنات وبس، ظاظا، حين ميسرة".



كما شاركت فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "حق مشروع، هدوء نسبي، المرافعة، السرايا، ألوان الطيف، ابن النظام".