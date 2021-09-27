6 طرق للتخلص من التعرق.. جربيها بنفسك

على الرغم من فوائد التعرق إلا أنه إذا كنت تعاني من تعرق يديك فقد يكون ذلك بسبب القلق والتوتر العاطفي وخلل الهرمونات وتناول بعض العقاقير الطبية والأدوية إليك 6 طرق للتخلص من تعرق اليدين المفرط وفقا لموقع byrdie.

1. مضاد للتعرق لليدين

مضاد التعرق هو أسهل طريقة مثبتة للتحكم في التعرق. تعمل مضادات التعرق عن طريق سد وتقليص مسام العرق. ونتيجة لذلك ، ستقل التعرق أينما استخدمت مضاد التعرق.

2. مناديل اليد التي تحتوي على الكحول

إذا كنت لا ترغب في استخدام مضادات التعرق ، فحاول استخدام مناديل مبللة لليدين تحتوي على الكحول. الكحول هو دواء قابض يمكن أن يساعد ، عند استخدامه موضعيًا ، في الحفاظ على يديك جافة مؤقتًا من خلال قدرته على تقليص المسام.

3. امتصاص العرق مع نشا الذرة أو بودرة الأطفال

بودرة الأطفال تمتص السوائل. لذلك في كل مرة تبدأ في الشعور بالتعرق على يديك ، قم ببساطة برشها بقليل من بودرة الأطفال.

ضع في اعتبارك حمل زجاجة بحجم السفر معك أو احتفظ بواحدة في العمل لاستخدامها طوال اليوم. ابحث عن مسحوق خالٍ من التلك أو يمكنك استخدام صودا الخبز أو نشا الذرة.

4. اشرب الماء الكثير منه.

اشرب كمية وفيرة من الماء طوال اليوم. البقاء رطبًا يمكن أن يبرد درجة حرارة الجسم ويساعد في تقليل التعرق المفرط.

5. النظام الغذائي والتخلص من السموم

اتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى التوازن وصحة الجسم. يؤدي سوء التغذية إلى اختلال التوازن الجسدي والعاطفي والعقلي.

يمكن أن يؤدي عدم التوازن إلى مرض مزمن ، وزيادة الوزن ، والقلق

6. زيت جوز الهند

بعد الاستحمام اليومي ، خذ القليل من زيت جوز الهند وافركه بين راحة يدك حتى يغطى بالكامل. يعتبر زيت جوز الهند مضادًا طبيعيًا للتعرق وله العديد من الفوائد الأخرى المتعلقة بالجلد ، لذا فهو يساعد على إبقاء يديك ناعمة الملمس أيضًا.