تعليق قوانين المنافسة مع تصاعد نقص الوقود في جميع أنحاء بريطانيا

تم تعليق قوانين المنافسة في المملكة المتحدة لمعالجة أزمة الوقود المتصاعدة التي تجتاح البلاد، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وتعلق بريطانيا مؤقتا قوانين المنافسة فيما يتعلق بصناعة الوقود حتى يمكن لموردي الوقود مشاركة المعلومات ومعرفة محطات البنزين التي تجف فيها المعروض من البنزين في جميع أنحاء المملكة المتحدة نتيجة لنقص السائقين.



وفي بيان رسمي، قال وزير الأعمال كواسى كوارتنج: "لدينا خطط طوارئ طويلة الأمد للعمل مع الصناعة بحيث يمكن الحفاظ على إمدادات الوقود ولا يزال من الممكن إجراء عمليات التسليم في حالة حدوث اضطراب خطير".



وأضاف "على الرغم من وجود كميات وفيرة من الوقود دائمًا في المصافي والمحطات، إلا أننا ندرك أنه كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد وهذا هو السبب في أننا سنسن بروتوكول النفط المصب لضمان مشاركة الصناعة للمعلومات الحيوية والعمل معًا بشكل أكثر فعالية لضمان تقليل الاضطراب".



واختتم البيان قائلاً: "نشكر سائقي الشاحنات الثقيلة وجميع موظفي الساحة الأمامية بالمحطات على عملهم الدؤوب خلال هذه الفترة".