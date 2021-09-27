اللهم ارحمها رحمة واسعة.. حمادة هلال يدعو لوالدته

توجه الفنان حمادة هلال بالدعاء بالمغفرة والرحمة لوالدته التي رحلت عن عالمنا يوم 7 يوليو 2020، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.



وكتب حمادة هلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلاً :"اللهم اغفر لامي وارحمها رحمة واسعة واسكنها فسيح جناتك واسالكم الدعاء".



يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو الكليب والتي لاقت نجاحًا كبيرا.



كما شارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطوله، النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.