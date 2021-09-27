الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين 27-9-2021

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يكون مائلا للحرارة أثناء فترة الظهيرة فقط، أما أثناء الساعات الأولي من النهار والليل يكون الطقس معتدلا تماما.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن السواحل الشمالية من أكثر المناطق اعتدالا فى خلال تلك الفترة، موض أنه يتم الاستمرار لمدة عشرة أيام قادمة فى نفس معدلات درجات الحرارة ولايوجد أى ارتفاعات بها.

وتابعت أننا الآن فى المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، ومن الوارد حدوث ارتفاعات، لكنها طفيفة من درجة إلى درجتين، لافتة إلى أن هناك استقرارا بالأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن المناطق الساحلية فدرجات الحرارة بها تتراوح من 27 إلى 28 درجة، والملاحة البحرية جيدة ومتاح لها كافة الأنشطة البشرية.