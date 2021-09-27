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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

الزمالك
الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، الإثنين معسكره المغلق ببرج العرب، بمدينة الإسكندرية.

ويخوض الفريق تدريبه في العاشرة والنصف صباح اليوم، على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، وبعدها يغادر الفريق فندق الإقامة عائدا إلى القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بتدريب واحد فقط غدا بدلا من التدريب على فترتين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع نظيره بنادي بيراميدز على خوض المباراة بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الذي طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، ولم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

نادي بيراميدز نادي الزمالك فريق بيراميدز باتريس كارتيرون فريق الزمالك توسكر الكيني

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