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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ المصريين: مبعرفش أطنش.. ولو بعرف كنت سبتها في 2011 للمجهول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تعدي المواطنين على الأراضى الزراعية، و مجري المياه، وقال إنه يجب أن نحسن استخدام المياه والحفاظ عليها، واستخدام نظم الري الحديثة، والحفاظ على ما تم من الدلو فى تبطين الترع.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم،  أنه يطالب المواطنين بوضع يدهم فى يد الدولة، لأن هذا الأمر مصلحة وطن.  

 

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن: بقول أن أي ممارسات سلبية مش مقبولة، وإن كانت مقبولة، أنا مبعرفش أعمل كده، مش بعرف اطنش، لو كنت بعرف أطنش كنت طنشت من 2011، 2012، 2013 وسبت البلد للمجهول، أنا بقول لكل مسؤول، محافظ، مدير أمن (لو سمحت متسكتش على الغلط، أنا بقول إنه لا يوجد خصومة مع حد أنا بيني بين الباطل، الشر التعدي، الظلم خصومة .".


ولفت إلى أن البلاد لا تأتى بالدلع، ولكن تأتى بالالتزام، وأكد أنه لا يترك الوزير بمفرده يتحدث عن المشكلات قائلا: "فى ناس تقول خلى الوزير أو رئيس الوزراء هو اللى يتكلم وأنا أفضل فى المكان الحلو .. معلقًا لا مش بسكت على أى غلط". 
 

 

السيسي الأراضى الزراعية مجري المياه نظم الري الحديثة الري الحديثة

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