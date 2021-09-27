خبير: كاميرات المراقبة بالمدارس تمنع المعلمين من تصدير الفكر الإخواني للطلاب

ستوفر بيئة تعليمية آمنة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا أمنيا لجميع المديريات التعليمية والمدارس ، بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل عددا من الإجراءات الامنية و الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبير التربوي، حرص الدولة المصرية على توفير تعليم نوعي رفيع المستوى للطلاب وذلك من خلال توفيرها نظام تعليم جديد ومعلمين وقيادات مهنيين أكفاء قادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة.

وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إلى حرص الإدارة التعليمية على أن تكون المدرسة ذات بناء متكامل يوفر بيئة تعليمية آمنة وصحية وجاذبة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المبلغة من وزارة الصحة.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ذلك القرار يهدف إلى تعزيز مقومات البيئة التعليمية الآمنة التي تشهدها جميع مدارس الدولة، التي تسعى إلى تعزيز آليات الأمن و السلامة والوقاية، إضافة إلى حفظ الممتلكات العامة للمدرسة والطلاب والمعلمين ومراقبة سلوكيات الطلبة.

وقال الدكتور حسن الخولي، أنه يمكن متابعة المدرسين حال عدم القيام بواجباتهم الأساسية أو التعنت تجاه الطلاب، ومراقبتهم من اتجاه آخر حول تصدير الفكر الإخواني والتأثير على مستقبل الطلاب، بما يتطلب إجراءات حقيقية لمواجهة ذلك.

وجدير بالذكر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.