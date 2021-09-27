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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزي الفرعوني.. احتفالية كبرى بالأقصر في اليوم العالمي للسياحة

صدى البلد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الاثنين إنطلاق فعاليات يوم السياحة العالمى بمعابد الكرنك، بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر وممثلى وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وهيئة التنمية السياحية ومكاتب البرامج الأجنبية والتنمية الأثرية والتنمية السياحية بديوان المحافظة، وبعض من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلى الفنادق والشركات السياحية الى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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تضمنت الاحتفالية عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروض غنائية وفلكورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، وشملت الاحتفالية أيضا عروضًا موسيقية و طابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون ما بين  مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.


كما أطلقت الفنادق العائمة الصافرات فى ضوء المشاركه بالترحيب بالسياح المتواجدين بمعابد الكرنك .


من جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى ، داعياً العالم اجمع لزيارة الاقصر و معالمها التاريخية.
مضيفاً انه كان لوباء COVID-19 تأثير اجتماعي واقتصادي هائل، وقد تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا فإن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو.


وأضاف نائب محافظ الأقصر، أن منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة خصصت يوم السياحة العالمى هذا العام  من أجل بث الأمل في القطاع السياحي المنهار إثر تفشي جائحة كورونا، وعنونت المنظمة احتفالها بإسم: "السياحة من أجل النمو الشامل"، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بأتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتطعيم باللقاح لضمان السلامة للجميع .

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الأقصر تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة محافظ الأقصر معابد الكرنك في اليوم العالمى احتفالية الصوت والضوء احتفالية كبرى

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