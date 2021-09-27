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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصري بالتحرير

بوابة المتحف المصرى
بوابة المتحف المصرى بالتحرير

بدأ تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، اليوم الإثنين، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

 

وأوضح د. خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن الماكينات تشكل جزءا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية التي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس.

 

وأضاف "شريف"، أن المنظومة تتيح أيضا إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لاحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

 

وبالنسبة إلى التذاكر المجمعة والمشتراه مسبقا، أشارت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أنه قد تم حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفاذها، مضيفة أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية أو المجمعة القديمة بدءاً من اليوم.

 

ويأتي تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهرين وذلك للحفاظ علي الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل ٣٠ موقعا أثريا ومتحفا.
 

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وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار qr code البوابات الذكية السائح

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