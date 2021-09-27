ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره فياريال، التي جمعت الفريقين حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "ليجا".

ترتيب الدوري الإسباني



1- ريال مدريد، 17 نقطة.

2- ريال سوسيداد، 16 نقاط.

3- إشبيلية، 14 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد، 14 نقطة.

5- رايو فاليكانو، 13 نقاط.

6- برشلونة، 12 نقاط.

7- ريال بيتيس، 12 نقاط.

8- فالنسيا 11 نقاط .

9- أوساسونا، 11 نقاط.

10- أتلتيك بلباو، 10 نقاط.

11- فياريال، 8 نقاط.

12- ريال مايوركا، 8 نقاط.

13- إسبانيول، 6 نقاط.

14- قادش، 6 نقاط.

15- إلتشي، 6 نقاط.

16- سيلتا فيجو، 4 نقاط.

17- ليفانتي، 4 نقاط.

18- غرناطة، 3 نقاط.

19- ألافيس، 3 نقاط.

20- خيتافي، بلا نقاط.