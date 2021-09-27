رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بالمهرجان المسرحي واتحاد الطلاب

محمود ذكي : دعم أنشطة اتحاد الطلاب يحظى بأولوية قصوى

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن اتحاد طلاب الجامعة يمثل القوة الناعمة للجامعة وأن دعم أنشطة اتحاد الطلاب يحظى بأولوية قصوى، مؤكدًا توفير كافة الامكانيات لإقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية لانها تساهم فى بناء الثقة بالنفس وتعزز من قيم الولاء والانتماء الوطنى فى نفوسهم، كما تساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي.

وأشاد رئيس الجامعة بدور اتحاد طلاب الجامعة لمشاركته الفاعلة فى مشروعات الجامعة مثل مشاركتهم فى تنظيم حملة لقاح فيروس كورونا وعقد دورات تأهيلية للطلاب الجدد مختلف كليات الجامعة لتعريفهم بالخدمات والبرامج الدراسية، مؤكدًا أن اتحاد الجامعة يضم فريق من الكفاءات الشبابية التى تفتخر بهم الجامعة ومؤهلين لتحمل القيادة فى المستقبل.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الفائزين بالمهرجان المسرحى الرابع والأربعين واتحاد الطلاب بالجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعه لشؤن التعليم والطلاب،والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ومحمد القصير مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

ووزع رئيس الجامعة، جوائز العرض المسرحي حيث حصدت "كلية الطب" المركز الأول عن عرض "هبط الملاك في بابل" وحصلت "كلية التمريض" على المركز الثاني عن عرض "دايرة التباشير" فيما احتلت "كلية الزراعة" المركز الثالث عن عرض "بت صابرة".

كما قام بتوزيع جوائز التمثيل الفردى طالبات، حيث فازت بالمركز الأول الطالبة "مروة قاسم حامد" بكلية الزراعة عن عرض "بت صابرة"، مناصفة مع الطالبة "آية الله سامي عبد المنعم" بكلية الآداب عن عرض "هبط الملاك في بابل" وفازت بالمركز الثاني الطالبة "هاجر عزت فتحي"بكلية التمريض عن عرض "دايرة التباشير"، وجاءت بالمركز الثالث "هبة الله بشير" بكلية الزراعة عن عرض "بت صابرة"

ووزع رئيس الجامعة جوائز التمثيل طلاب، حيث حصد المركز الأول الطالب عبد الله أحمد صالح بكلية الطب عن عرض "هبط الملاك في بابل"، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد سمير السيد اليماني بكلية التمريض عن عرض "دايرة التباشير"، فيما فاز بالمركز الثالث مناصفة الطالب أحمد عبد الحكيم فهمي بكلية الحقوق عن عرض"الحكم" والطالب جمال شرف الدين بكلية التجارة عن عرض "الظل"

من جانبه أكد أحمد خالد حجازي رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سعادته باهتمام الجامعة وقياداتها بالأنشطة الطلابية والدعم الغير مسبوق من رئيس الجامعة وجميع القيادات بالجامعة ، وأضاف أن اتحاد الطلاب يعيش عصره الذهبي في جامعة طنطا بدعم الجامعة لكل أنشطته، ودعا كل الطلاب للوقوف يداً واحدة والمشاركة بايجابية في جميع الانشطة والمشاريع المقامة في الفترة القادمة، كما هنأ زملائه الفائزين بالجوائز في المهرجان المسرحي وتمنى لهم دائم التوفيق في المهرجانات القادمة وأكد على دعم اتحاد طلاب الجامعة لهم بكل السبل الممكنة.

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