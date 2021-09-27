120 ألف تعدٍ..الري تحذر: لدينا حصر كامل بجميع التعديات على نهر النيل..فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت في مواجهة التعديات على نهر النيل منذ يناير 2015، معقبا: “تم اطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل”.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل ما زالت مستمرة حتى الآن، وتم خلالها إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعد على نهر النيل وعلى فرعيه دمياط ورشيد".



وأوضح: "مجهودات الوزارة مستمرة منذ سنوات طويلة ونواجه بمنتهى الحزم كل أشكال التعديات على مجرى نهر النيل"، لافتا: "نعمل حاليا في الموجة الـ18 التي بدأت منذ شهور، تم خلالها إزالة آلاف من التعديات في خلال شهور بسيطة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمحافظات المعنية المطلة على نهر النيل".



وأشار المهندس محمد غانم، المتحدث باسم الموارد المائية والري،: "لدينا حصر بجميع التعديات الموجودة على نهر النيل، وتمت إزالة جزء كبير منها"، موضحا: "إجمالي التعديات وصل 120 ألف تعد، تمت إزالة 64 ألفا منها".

