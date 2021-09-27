برلماني: تأسيس الشبكة الكهربائية لمشروع "الدلتا الجديدة" إنجاز

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتم في مصر من مشاريع عملاقة يفوق التصور، ولم يكن أحد يتخيل أن مثل هذه المشاريع الضخمة للحاضر والمستقبل، سوف تنفذ على أرض مصر، لكنها نفذت في عهد الرئيس السيسي بإصرار وتقدم.

وأشار "أبو عايشة"، في تصريحاته اليوم، الإثنين، إلى المشروع العملاق الدلتا الجديدة الذي سيضيف نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، وربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بتأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق بما يناسب الحاضر ويستوعب الزيادة المستقبلية.

وأضاف نائب ميت غمر، أن "الدلتا الجديدة" مشروع آخر من مشاريع القرن في مصر، حيث سيضيف مساحات شاسعة للرقعة الزراعية، بما يضاعف الصادرات الزراعية للبلد وبما يعمل على تأمين كافة الاحتياجات الغذائية والمحاصيل الزراعية للوطن.

وشدد أبو عايشة على أن توصيل الكهرباء لمشروع الدلتا الجديدة بمثابة انجاز تنموي كبير سيحقق نقلة ضخمة في الاقتصاد الوطني.