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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: السيسي حول مقولة «تنمية سيناء» إلى واقع ملموس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن في أسيوط، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، صباح اليوم الإثنين.

 

وأشار الكحيلي في بيان له، أن المحطة هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم، وسوف تساهم في استصلاح 500 ألف فدان ضمن إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، من خلال بنية تحتية ضخمة، ومشروعات تنموية كبيرة، وقال إن الرئيس السيسي حول مقولة "تنمية سيناء" إلى واقع ملموس، من خلال تلك المشروعات.

 

وأوضح أن الأعمال المنفذة فى المحطة من توسيع وتعميق لمصرف أم الريش، وإنشاء القناطر، ومحطتي الرفع والكباري والسحارات والأعمال التكميلية، والمصبات والبوابات والمفيضات تدل على الجهد الكبير المبذول في هذا المشروع التنموي الكبير.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 500 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ مستقبل وطن الإدارة المحلية الرئيس السيسي

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