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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين رينو ميجان وتويوتا كورولا موديل 2021

مقارنة بين رينو ميجان
مقارنة بين رينو ميجان وتويوتا كورولا موديل 2021

تتنافس كبرى شركات تصنيع السيارات على كسب ثقة العديد من المستهلكين، للاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات بالسوق، لما توفره من اصدارات شيقة ذات اعتمادية كبيرة ، كما توافر عديد من المواصفات القياسية التي يتطلبها السوق، ومن بين هذه الشركات الشركة اليابانية تويوتا لسيارتها الشهيرة "كورولا"، بينما جاء الصانع الفرنسي رينو بالأيقونة الشهيرة أيضا "ميجان".

 

 

أداء المحرك

وتستمد السيارة رينو ميجان موديل 2021 قوتها من محركين اساسين، اولهما محرك سعة 1600 سي سي، ينتج بقوة 115 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ، اما المحرك الثانى ، يأتى بسعة 1200 سي سي المزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

التجهيزات الداخلية

تتمتع السيارة رينو ميجان موديل 2021، بتجهيزات داخل المقصورة الرئيسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021 تضم عجلة قيادة متعددة المهام، ومكيف هواء أوتوماتيك، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة و حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة لعرض وسائل الترفية والخرائط.

التجهيزات الخارجية

فتاتى السيارة رينو بجنوط رياضية مقاس 16 و 17 بوصة ، مصابيح أمامية بنظام LED ، فتحة سقف بانوراما، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكي، ومرايات جانبية كهربائية، مدعومة بشريط LED.

وتظهر السيارة تويوتا بشكل خارجى يضم جنوط 15 و16 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED وزجاج كهربائي ، و مرايات جانبية كهربائية ، ومصابيح ضباب أمامية. 

أسعار رينو ميجان:

الفئة الأولى  E2بسعر279 ألف جنيه.

الفئة الثانية  E2+بسعر329 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  E3بسعر348 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  E3+بسعر389 ألف جنيه.

أسعار تويوتا كورولا:

الفئة الأولى  ACTIVE بسعر  295 ألف جنيه.

الفئة الثانية  ACTIVE بسعر325 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  ACTIVE+ بسعر328 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  COMFORT 360 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  COMFORT +بسعر  363 ألف جنيه.

الفئة السادسة  سمارت بسعر385 ألف جنيه.

الفئة السابعة  ELGANCE بسعر460 ألف جنيه.

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