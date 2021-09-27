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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: محطة معالجة بحر البقر خطوة لتحقيق الأمن المائي وتنمية سيناء

محطة معالجة مصرف
محطة معالجة مصرف بحر البقر

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال و مدير إقليمي لاحدي الشركات العالمية؛ إن نجاح الدولة المصرية في التوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، من شأنه الاسهام في الحفاظ علي الأمن المائي المصري باعتباره أحد أولويات القيادة السياسية وتوجهاتها.


ذكر " معطي" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد" أن الدولة تستهدف تنويع مصادر المياه بطرق مختلفة، معتبرا ان تلك الاجراءات من شأنها تلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب و توسيع حجم الرقعة الزراعية خصوصا بمدن سيناء والصعيد، مشيرا إلي ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة معالجة المياه ببحر البقر سيساهم بصورة كبيرة في توفير مياه الشرب لأهالي سيناء .

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قال " معطي" إن هذه الاجراءات تساعد بصورة كبيرة في تسريع وتيرة تنمية سيناء وهو ما يعني اكتمال المشروعات التنموية التي تعكف عليها الدولة من أبرزها تطوير الريف المصري و مشروع الـ 1.5 مليون فدان الذي يرعاهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.


واشار " معطي" إلي افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر من شأنه الاسهام أيضا في الحفاظ علي البيئة من الملوثات خصوصا تلوث البحيرات و الاضرار بالثروة السمكية، معتبرا ان المشروع  يتوافق مع استراتيجية الدولة  لاعادة تدوير الموارد .

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، والتى من المقرر أن تضخ حوالى 5.6 مليون متر مياه يومياً لسيناء، وهى مياه معالجة ومتطورة، كما ستضيف حجما كبيرا جداً من الزراعة يصل إلى 500 ألف فدان.

 

وتسلم المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، و المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستركشن شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر فى العالم.


وتم تنفيذ المحطة بتكليف من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفذ المحطة تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)، بقيمة تعاقدية: 739 مليون دولار، وحصلت المحطة على لقب عالمي من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية وهو أكبر محطة معالجة مياه في العالم، وتنتج المحطة بطاقة  5.6 مليون متر مكعب / اليوم أي ما يعادل 2 مليار متر مكعب /السنة ، كما تنتج 490 ألف طن/سنة حمأة مجففة بنسبة جفاف 24% ، وتنتج 165 ألف طن /سنة بنسبة حمأة مجففة جفاف 75%.


ووصل إجمالى عدد العاملين بالمشروع  6500 مهندس وفني وعامل، كما قدر إجمالي ساعات العمل 25 مليون ساعة عمل.

 

وتهدف المحطة الى تحويل مسار مصرف بحر البقر بدلا من الصب في بحيرة المنزلة و تدوير المياه و بالتالى انقاذ البحيرة من التلوث و تنمية الثروة السمكية و حماية البيئة.

 

وتنقل المياه التى تم معالجتها في المحطة  الي شمال سيناء لاستصلاح 330 ألف فدان في مناطق سهل الطينة و جنوب القنطرة و رابعة وبئر العبد والسر والقوارير وتحويلهم من اراضي صحراوية الي اراضي منتجة يقام حولهم مشروع مستقرات "اتقان" وهو عبارة عن تجمعات سكنية عصرية قائمة علي الصناعة والزراعة.

 

وتساهم محطة بحر البقر في استصلاح مايقرب من 400 الف فدان، تنمية شمال سيناء، تطهير بحيرة المنزلة، تنمية الثروة السمكية، توفير فرص عمل، والحفاظ على البيئة و الصحة، توفير المياه،تنمية الصادرات والأمن الغذائى.

 

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي أكبر محطة معالجة في العالم وتقع على بعد 10 كيلومترات جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء على مساحة 155 فدان تقريبا وهي جزء من خطة مصر لتنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث تساهم في استصلاح 400 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

 

يتم تجميع مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي من ثلاث مصارف أكبرهم مصرف بحر البقر الذي يبلغ طوله 106 كيلومتر والذي يصب في بحيرة المنزلة لذا تعد هذه المياه مصدر تلوث لما لها من آثار بيئية سلبية على صحة الإنسان والثروة السمكية.
 

افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر الأمن المائي مياة الشرب تنمية سيناء

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