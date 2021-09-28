أحمد آدم : حبيت البخيل في فيلم 200 جنيه .. ونجومية الكوميديا تحصر دور الفنان

علق الفنان أحمد آدم، على مفاجأة دوره في فيلم "200 جنيه"، قائلا "الناس مش متعودة عليا في نوعية هذه الأدوار ، مع إن بحب أعمل تلك الأدوار، لكن ساعات البطولة والنجومية تضعك في مكانة لا تستطيع الخروج منها، وتكون محاصر بنوعية أدوار معينة لإضحاك الجمهور".

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن دوره في فيلم "200 جنيه" كانت مشكلته أنه اتعمل كتير في السينما المصرية، وصعوبته في كيفية إضحاك الجمهور ولسه محدش عارف أبعاد الشخصية أو مقدمة عنها.

وتابع أن صعوبة الشخصية دائما ازاى تضحك الجمهور من خلال "الكاركتر" ، ودور البخيل من أول شوت يظهر، موضحًا أنه اشتغل كثيرًا على الشخصية لإنه أحبها من على الورق، قائلا: لاقيته شخصية مختلفة عليا وانا بحب العب الأدوار دي والتوفيق من ربنا.