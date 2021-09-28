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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كساب: زوجي لا يفضل مشاهدتي في الأعمال الكوميدية.. فيديو

مي كساب
مي كساب

قالت الفنانة مي كساب ، إن زوجي لا يفضل مشاهدتي في الأعمال الكوميدية، مؤكدة أنها تعتز بتجربتها في مسلسل سرايا عابدين، وأنها عملت على زيادة وزنها؛ من أجل تجسيد دورها فيه .

 

وأضافت مي كساب، في لقاء خاص ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناه "أون إي"، ابنتي  فريدة تتفاعل مع أعمالي الفنية وبدأت تدرك طبيعة عملي، لافتة الي أن والدتها قامت بتربيتها زيادة عن اللزوم، كما تتعلم الألمانية منها.

 

وكشفت أن شخصية “شادية” في ”عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل زي القمر لمستها جدا؛ كونها أقرب لها في اهتمامها بوالدتها، قائلة: "مفيش شخصية عملتها إلا ولمست حتة مني  .. خاصة إن شخصية شادية قعدت بمامتها، وبعد كده أنا عشت الظروف دي مع أمي، ودلوقتي قاعدة بأبويا اللي داخل على سن الزهايمر، وده شجعني أغوص في عمق هذه الشخصية".

مسلسل سرايا عابدين الفنانة مى كساب مي كساب شادية زيادة وزن الشخصية الأعمال

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