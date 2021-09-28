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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: يحق للزمالك قيد المعارين

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أن الزمالك ممنوع من قيد اللاعبين الجدد فقط، وليس المعارين.

 

وأضاف أحمد مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار إيقاف الزمالك من القيد؛ جاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالتالي لا يجوز أن يتم قيد لاعب إلا بموافقته.

 

في سياق اخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس أزمة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي تعاقد معه نادي الزمالك مؤخرا.

 

وأكد المصدر أنه تم بالفعل حل أزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق، حيث صدر حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة علي النادي والبالغة مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب التونسي، والتي كانت سببا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، عن انضمام حمدي النقاز خلال الساعات القليلة الماضية الي نادي بيراميدز علي سبيل الإعارة لمدة موسم.

حل أزمة النقاز


وأشار المصدر إلى أنه بانضمام حمدي النقاز إلى نادي بيراميدز؛ تم حل الأزمة لصالح نادي الزمالك، حيث أن المقابل المادي الخاص بإعارة اللاعب، يفيد القلعة البيضاء ماديا.

 

وأكد نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا، أن المحكمة الرياضية عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2020، استمعت فيها لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

 

وأضاف أن التسوية التي تمت مع حمدي النقاز قبل صدور الحكم، وتنازله عن كامل قيمة الغرامة؛ كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها؛ وهو ما تحقق بالفعل، من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار فيفا الصادر لصالح اللاعب.

الزمالك حمدي النقاز بيراميدز النقاز

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