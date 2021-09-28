خالد جلال ومي كساب أعضاء لجنة تحكيم في مسابقة التمثيل فى برنامج "حلمك قرب"

بدأ المخرج المسرحى الكبير خالد جلال والفنانة مي كساب ودكتور عاطف عوض، أعضاء لجان تحكيم في مجال التمثيل، في مسابقة برنامج" حلمك قرب"، والمقرر عرضها على إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، اختيار المواهب التى من المقرر ان تشارك فى المسابقة .

مسابقة إبداع تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار مهرجان مسابقة إبداع للموسم الثالث على التوالي لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بجميع المحافظات، ويقدم مسابقة البرنامج كل من جلال الذكي وياسمين دياب.

برنامج مسابقة إبداع" حلمك قرب" من إخراج تامر الضبع، ورئيس تحرير الكاتبة الصحفية أماني ضرغام.

ومن المقرر ان يتم عرض المسابقة على أحدى المحطات الفضائية خلال الفترة القادمة .

المسابقة من المقرر ان تشمل عدد من الفروع وليس التمثيل فقط ، حيث يشارك فى فرع الغناء كاعضاء لجنة تحكيم كل من الفنان محمد محى والفنانة مى فاروق .