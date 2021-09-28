عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: محطة "بحر البقر" تعمل على إنشاء مشروع تنموي زراعي متكامل

مصرف بحر البقر
مصرف بحر البقر

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها البابغ بتحقيق التنمية والتعمير في سيناء، وذلك وفقاً للمشروع القومى المتكامل للتنمية المستدامة بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، فضلاً عن تدشين العديد من المشروعات التنموية الكبيرى بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن محطة معالجة مياه "بحر البقر" في بورسعيد تعمل على إنشاء مشروع تنموي زراعي متكامل يشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي للمساعدة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال إدارة نظام النقل ومعالجة المياه وتطهير القنوات وحاملات المياه وأعمال البناء، لافتاً إلى أن المشروع يفتح آفاق الاستصلاح لمساحة تصل 400 ألف فدان فى شمال سيناء.

txt

رئيس سياحة النواب: مشروع محطة مصرف بحر البقر يضاف لموسوعة إنجازات السيسي

txt

موسوعة "جينيس": محطة بحر البقر أنشئت وفقا للمعايير العالمية |فيديو

وأوضح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن تحلية مياه الصرف واعادة استخدامها في الزراعة توفر في الاستهلاك اليومي لمياه نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة، حيث أن إجراء تنقية المياه تتم وفقًا للمعايير الدولية وتعتبر المياه غير مناسبة حتى تتم معالجتها أو خلطها بالماء النقي، مضيفاً أن تنقية المياه يجب أن تكون معالجة ثلاثية بالترسيب والتعقيم الكامل للمياه أو بالخلط مع الماء النقي وجعله صالحًا للاستخدام في جميع الأغراض.

وقال "أبوالفتوح"، إن توجيهات الرئيس السيسي، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجسور والترع والمنشآت المائية خلال 6 أشهر تحمل أهمية كبرى، في ظل خطورة تلك التعديات لأنها تأخذ أجزاء من الجسور والترع والمسطحات المائية وتشمل أيضا المجاري المائية، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية الجديد نص على منح الضبطية القضائية للمسئولين بهدف الحفاظ على المجاري المائية من أية تعديات.

جمال أبوالفتوح لجنة الري مجلس الشيوخ السيسي مصرف بحر البقر بورسعيد

ترشيحاتنا

تنفيذا لتكليفات الرئيس .. الري ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات

كلب يسافر على متن طائرة خاصة لمدة طويلة.. ما القصة؟

مع اقتراب العام الدراسي| 10 نصائح تساعد الأسرة على اجتيازه بنجاح

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم ..مساعد الأمين العام يرد

نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بسبب ضحكات زملائها.. بنطلون جلد أحمر يحرج مذيعة على الهواء

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

يمني مسن.. القصة الكاملة للقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في الرياض

كشف حقيقة تحرش شاب بـ «يوتيوبر» شهيرة في شارع قصر العيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ