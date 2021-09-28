التحقيق في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من إحدى الملاهي بالإسكندرية

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ، إن المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من إحدى الألعاب بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية.

وذلك لفحص مدى سلامة الإجراءات المقررة من قبل المختصين بالجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات حيال تشغيل تلك الملاهي و توافر اشتراطات السلامة والأمان.

ورصدت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، تداول الواقعة بحلقة أمس الإثنين الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢١ ببرنامج شهير بإحدى القنوات الفضائية والذي يقدمه الإعلامي / عمرو أديب، وكذا بعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقام المستشار أحمد عاطف مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول ، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة السيد المستشار أحمد خير الدين، وعضوية كل من المستشار إسلام يوسف والمستشار عمرو عبد الوارث، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.