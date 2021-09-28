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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

و التسهيلات الإئتمانية ..

لمدة 5 سنوات..إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق.. تفاصيل

ضريبة- تعبيرية
ضريبة- تعبيرية

يستهدف قانون الاستثمار تشجيع المشروعات، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري،وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون الصادر بالقانون  رقم 72 لسنة 2017، إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

 

ونصت المادة 9 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار على أن تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

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إعفاء مبالغ توريد الأغذية بجامعة جنوب الوادي من ضريبة الدمغة

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بعد تعديل رسوم الشهر العقاري والتصالح والقيمة المضافة.. ماذا ينتظر قانون السايس؟

وتعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها،من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

 

وتسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

 

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

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