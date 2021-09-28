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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تحرر 102 مخالفة لمنشآت غذائية.. إعدام 437 كجم أغذية غير صالحة

مراقبة الأغذية
مراقبة الأغذية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

 

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أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فرق مراقبة الأغذية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة ، على المنشآت الغذائية بالفترة المسائية ، وذلك في الفترة من 1 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تم المرور على 168 منشأة غذائية ، وتم ضبط منشأتين تعملان بدون ترخيص، وتحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، حيث تنوعت المحاضر ما بين، (عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية) .

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي ، إنه تم إعدام 437 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتم سحب 129 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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