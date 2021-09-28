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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

حرصت هدى زوجة أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.
 
ظهرت زوجة أحمد زاهر، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان بينك كشف عن أنوثتها وجمالها. 
 
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها. 

تزينت زوجة أحمد زاهر  ببعض قطع الأكسسوارات البسيطة والمميزة، مما جعل إطلالتها تتميز بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة و عدم المبالغة.

على الجانب الآخر، واصل أحمد زاهر، استعداده لفيلم "الفارس" بممارسة التمارين الرياضية داخل احدى صالات الجيم.

وشارك أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له خلال المران وعلق: "مساء الفل علي أجمل فيلم فارس". 

انستجرام ممارسة التمارين التواصل الاجتماعي يده الري التمارين الرياضية أحدث ظهور الرياض تمارين صالات الجيم

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