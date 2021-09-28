ضمن خطه حياة كريمة.. إنشاء مراكز صحية ومجمعات طبية بمراكز المنوفية

أعلن المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية عن تنفيذ خطة مشتركة بين حياة كريمة و وزارة الصحة لتجهيز المنشأت الطبية طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل في مركزى اشمون والشهداء.

أكد أن خطة وزارة الصحة بالمدن تتمثل في عمل مجمع طبي في مدينة الشهداء على مساحة ٢٠ ألف متر ٥ افدنة و٢ مركز صحي متكامل، وفي مدينة أشمون يتم عمل مجمع طبي على مساحة ٢٠ ألف متر ٥ افدنة و ٢ مركز صحي متكامل و ٢ وحدة صحية متطورة.

وأضاف أن خطة حياة كريمة في مركز الشهداء تتمثل في انشاء ١٣ مركز و وحدة صحية متطورين وتطوير ٧ وحدات صحية قائمة وانشاء ٧ نقاط اسعاف، وفي مركز أشمون تضمن انشاء ٣٥ مركز و وحدة صحية متطورين وتطوير ١١ وحدة صحية قائمة وانشاء ٧ نقاط اسعاف.

وأشار ربيع الي أنه يتم عدد كبير من القوافل الطبية المتكاملة في مركزى أشمون والشهداء لخدمة الأهالي بالمجان.