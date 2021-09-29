انتهاء دورة إعداد مدربي تعليم الكبار لأعضاء هيئة التدريس بتربية عين شمس.. غدًا

أعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن فعاليات دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار، لنخبة رائعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية جامعة عين شمس .



ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، وبحضور أ.د حازم راشد عميد كلية التربية، وبإشراف دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية.



وأشار مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس انتهاء الدورة 30 سبتمبر 2021 مؤكدا علي دور مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار.

الجدير بالذكر احتفل قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين بتخرج الدفعة ٤٣ من طلاب القسم اللغة العربية ، شعبة التعليم العام، وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، شهد الحفل الأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ونخبة من أساتذة الكلية .

في كلمته ثمن الاستاذ الدكتور حازم راشد جهود طلاب قسم اللغة العربية من الخريجين والخريجات خلال فترة الدراسة مقدما لهم أطيب الدعوات بالمستقبل المشرق لهم في حياتهم العملية.

وأشادت الأستاذ الدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمستوى خريجى قسم اللغة العربية بتربية عين شمس ، كما وجهت كلمة ترحيب لأولياء أمور الخريجين وذويهم من الحاضرين مقدمة لهم التهاني بمستقبلهم،.

وقدم الأستاذ الدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالكلية كلمة تحفيزية للخريجين والخريجات ببذل أقصى جهدهم كي يكون تخرجهم هى نقطة البداية الحقيقية للتميز والنجاح ،مؤكدا على ضرورة زيادة معلوماتهم فى التخصص من خلال المزيد من القراءة و البحث العلمي حتى يكونوا منارة حقيقية للاجيال القادمة .

كما أعرب الدكتور محمد الطاهر أحمد محمود مدرس العلوم اللغوية بالقسم ومنسق النشاط الثقافي عن مدى فرحة القسم بأبنائه وبناته من الخريجين والخريجات مؤكدا أن ذلك الاحتفال يأتي تتويجا لجهد القسم على مدار سنوات البرنامج.

و ألقت الطالبة جهاد فايز كلمة الخريجين بالحفل قدمت خلالها الشكر والتقدير لقسمها وأساتذتها الذين تركوا بصمات علمية إيجابية لدى زملائها و زميلاتها. وقد تضمن الحفل عدة فقرات كان أهمها تكريم الخريجين والخريجات.