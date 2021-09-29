عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء دورة إعداد مدربي تعليم الكبار لأعضاء هيئة التدريس بتربية عين شمس.. غدًا

صدى البلد

أعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن فعاليات دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار، لنخبة رائعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية جامعة عين شمس .


ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، وبحضور أ.د حازم راشد عميد كلية التربية، وبإشراف دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية.


وأشار  مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس انتهاء الدورة 30 سبتمبر 2021 مؤكدا علي  دور  مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار. 

الجدير بالذكر احتفل قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين بتخرج الدفعة ٤٣  من طلاب القسم اللغة العربية ، شعبة التعليم العام، وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، شهد الحفل الأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ونخبة من أساتذة الكلية .

في كلمته ثمن الاستاذ الدكتور حازم راشد جهود طلاب قسم اللغة العربية من الخريجين والخريجات خلال فترة الدراسة مقدما لهم أطيب الدعوات بالمستقبل المشرق لهم في حياتهم العملية. 

وأشادت الأستاذ الدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمستوى خريجى قسم اللغة العربية بتربية عين شمس ، كما وجهت كلمة ترحيب  لأولياء أمور الخريجين وذويهم من الحاضرين مقدمة لهم التهاني بمستقبلهم،.

وقدم الأستاذ الدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالكلية كلمة تحفيزية للخريجين والخريجات ببذل أقصى جهدهم كي يكون تخرجهم هى نقطة البداية الحقيقية للتميز والنجاح ،مؤكدا على ضرورة  زيادة معلوماتهم فى التخصص من خلال المزيد من القراءة و البحث العلمي حتى يكونوا منارة حقيقية للاجيال القادمة .

كما أعرب الدكتور محمد الطاهر أحمد محمود مدرس العلوم اللغوية بالقسم ومنسق النشاط الثقافي عن مدى فرحة القسم بأبنائه وبناته من الخريجين والخريجات مؤكدا أن ذلك الاحتفال يأتي تتويجا لجهد القسم على مدار سنوات البرنامج. 

 و ألقت الطالبة جهاد فايز كلمة الخريجين بالحفل قدمت خلالها الشكر والتقدير لقسمها وأساتذتها الذين تركوا بصمات علمية إيجابية لدى زملائها و زميلاتها. وقد تضمن الحفل عدة فقرات كان أهمها تكريم الخريجين والخريجات.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس محو الأمية مركز تعليم الكبار دورة إعداد المدربين TOT أعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة المصرية

أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

دعاء القنوت.. كلمات لا تتردد في تكرارها حتى الصباح

اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ