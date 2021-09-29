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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج.. وأبرز فوائده

طريقة عمل السليق
طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج

تعتبر طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج من أكثر الوصفات المميزة والشهيرة في الطائف وجدة، وهي تعتمد في طريقة تحضيرها على استخدام الارز الامريكي المبهر مع الحليب، والذي يقدم مع الدجاج، وهي وجبة متكاملة ومفيدة للغاية، وان كنتم من عشاق الاكلات الخليجية فعليكم بمتابعة اشهى وصفات طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج.

 

طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج


مقادير السليق الحجازي بالدجاج


1 دجاجة مقطعة
500 مللي حليب
2 كوب أرز مصري منقوع
3 مكعب مرق دجاج
3 حبات مستكة
3 حبات هيل
2 ورق غار
2 عود قرفة
1 ملعقة كبيرة سمن
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة هيل مطحون

طريقة تحضير مقادير السليق الحجازي بالدجاج:
1- يوضع الدجاج في قدر و اغمريه بالماء، ويضاف الهيل الحب وورق الغار والمستكة والملح والقرفة ومكعبات المرق، ويترك القدر مغطى على النار حتى ينضج الدجاج ثم نقوم بإزالة الدجاج من الماء ويوضع في صينية ونقوم بتحميره بالفرن.
2- يصفى المرق ويوضع على النار ويضاف الأرز والحليب ويترك على نار خفيفة مع الاستمرار بالتحريك.

3- نقوم بظبط الملح ونضيف الهيل المطحون ويقلب بين الحين والآخر حتى يتشرب الأرز المرق والحليب وينضج.
4- يوضع السليق الحجازي  في طبق التقديم ونقوم يتوزيع الدجاج المشوي فوقه، ثم يقدم على الفور.

 

طريقة عمل السليق الحجازي بالدجاج

 

طريقة تحضير السليق الحجازي بالدجاج

 

مقادير طريقة تحضير السليق الحجازي بالدجاج:

كوبان من أرز الأميريكي

نصف دجاجة

3حبات من الهيل

ملح بحسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من السمن

كوبان من الحليب الدافئ

ماء دافئ

1حبة من الليمون الحامض

طريقة تحضير السليق الحجازي بالدجاج :
1- يوضع  الدجاج في قدر ونقوم بغمرها بالماء الدافئ، ثم تضاف حبات الهيل، ويتم سلق الدجاج لـمدة 15 دقيقة.
2- يرفع الدجاج من المرق ويوضع جانبا في صينية، ونقون بتتبيل الدجاج بالملح وعصر الليمون الحامض على الوجه.
3- تدخل الدجاجة الى فرن ساخن مسبقا على حرارة متوسطة حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي القاتم.
4- يضاف الارز فوق المرق، وقوم بسلق الارز على نار هادئة حتى ينضج.
5- نسكب الحليب فوق الارز ويقلب من وقت الى آخر حتى يتشرّب السوائل مع التحريك المستمر من وقت الى آخر.
6- نقوم بتتبيل الارز بحسب الرغبة، ثمّ يضاف السمن ويقلب حتى يذوب تماماً.
7- يسكب السليق الحجازي بالدجاج في طبق التقديم ثم يتم تقديمه.

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