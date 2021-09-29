مستشار سياحة يكشف أكثر وجهات المصريين في الإجازات قبل وبعد كورونا

كشف بهاء الدين فاروق، مستشار في السياحة والسفر، عن أكثر وجهات السفر للمصريين في خارج وداخل مصر قبل وبعد جائحة كورونا، قائلاً: "قبل كورونا الناس كنت تسعى للسفر الخارجي وبعد كورونا التوجه أكثر للسفر الداخلي والسياحة الداخلية"، مشيرًا إلى أنه خلال فترة كورونا أطلقوا أكثر من هاشتاج لتشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف بهاء الدين فاروق، في لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اكثر شاطئ المصريين يهتمون بالبحث عنه الآن هو دهب وأصبح “تريند مصري”، وأكثر مشتى هو الأقصر وأسوان، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التى يسعى المصريون لقضاء الإجازة فيها قبل كورونا كانت تايلاند وماليزيا.

وتابع: "رغبات المصريين بعد جائحة كورونا كانت الناس تروح بيروت والصيف ده السياحة كبيرة في ألبانيا وتركيا وهي دي الدول اللى فاتحة دلوقتي، وسياحتها جيدة".