محافظ الفيوم: ظاهرة التعدي على الأراضي قلت كثيرًا عمّا سبق

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير وترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة الفيوم

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن التوجيهات الرئاسية تعطى لنا الدعم كتنفيذيين على الأرض.

وأضاف" الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"،أن إزالة التعديات هى رسالة للمواطنين، و كل من يفكر فى التعدى بأن هناك قوانين رادعة لذلك وسيتم اتخاذها بشكل فورى.



وأوضح محافظ الفيوم، أن ظاهرة التعدى على الأراضى قلّت كثيرا عما سبق بفضل الإجراءات القوية التى اتخذتها الدولة،و لكن التعاون مع الحالات الجسيمة فى التعديات على الاراضى الزراعية،و الممرات المائية سواء ترع، او مصارف مازال موجودا، و هو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 6 أشهر القادمين.

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير وترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والمعوقات التى تواجه سير العمل بالمعدلات المطلوبة، تنفيذاً لخطة الدولة في تطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وممثلين عن الشركات المسئولة عن أعمال التطوير، ومسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير شملت منطقتى علواية سعادة وعزبة مأمون بالصوفي، كما بدأ العمل بتطوير مناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جبيلي، والحاكورة، حيث تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخططات التطوير للمناطق غير المخططة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.