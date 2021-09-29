أمريكا على شفا إغلاق حكومي كارثي.. نسخة بايدن ستكون أسوأ من ترامب

يمكن أن يشعر الأمريكيون، بمن فيهم مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، قريبًا بتأثير إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق بحلول نهاية يوم غدٍ، الخميس- اليوم الأخير من السنة المالية- فستغلق الحكومة الفيدرالية رسميًا اعتبارًا من الساعة 12:01 صباح يوم الجمعة.

ويقترب الكونجرس خطوة واحدة من الإغلاق؛ بعد أن منع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون- في وقت متأخر من يوم الإثنين- مشروع قانون لتمويل الحكومة بالمستويات الحالية، وتعليق سقف الديون.

وبحسب تقرير قناة "سي بي إس" الأمريكية، سيلاحظ معظم الأمريكيين الاضطراب بطريقة أو بأخرى، من المحتمل أن يتم إغلاق العديد من المتنزهات الوطنية، في حين قد يتم تأخير طلبات الرهن العقاري وغيرها من طلبات القروض؛ لأن مصلحة الضرائب قد تتوقف عن التحقق من أرقام الدخل والضمان الاجتماعي، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة غير ربحية تركز على القضايا المالية .

الخدمات الحكومية التي تُعتبر ضرورية - وهي مهام مهمة عادةً للسلامة والأمن القومي، مثل حماية الحدود ومراقبة الحركة الجوية - ستستمر على الرغم من الإغلاق، لكن الاضطراب سيأتي في وقت حساس، حيث يكافح العديد من الأمريكيين لاستعادة موطئ قدمهم وسط وباء كورونا المستمر والاقتصاد الذي يتصارع مع آثار متغير دلتا.

وقال مارك جولدوين، كبير مديري السياسات في لجنة الميزانية، إن: "كل إغلاق مختلف - هناك الكثير من حرية التصرف في الوكالات حول ما يمكنهم الاستمرار في القيام به. كل ما هو غير ضروري يجب أن يتوقف، ولكن هناك تعريفات مختلفة للعمل الأساسي".

على سبيل المثال، هناك أسئلة حول ما إذا كان العمل على لقاحات فيروس كورونا في إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعتبر ضروريًا. قالت شركة فايزر يوم الثلاثاء إنها أرسلت بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن تجاربها السريرية للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا.

ويقول الخبراء إن التأثير الأكبر قد يشعر به مئات الآلاف من العمال الفيدراليين الذين من المحتمل أن يتم إجازتهم في حالة حدوث الإغلاق.

وقال ماكس ستير، وهو رئيس مؤسسة فكرية غير حزبية شراكة من أجل الخدمة العامة، لشبكة "سي بي إس" إن: "لديك مليوني موظف مدني يعملون بجد في جميع أنحاء البلاد، لقد أخبرتهم جميعًا أنه قد يكون هناك إغلاق - وهذا يعني أنه يتعين عليهم في الواقع التوقف عن العمل في أشياء مثل تحطم قطار [مونتانا] أو التعامل مع الكارثة الاقتصادية الناجمة عن الوباء".

تأتي المواجهة في الكونجرس في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون أيضًا زيادة حد الاقتراض في البلاد، أو "سقف الديون"، مما يزيد من التقلبات السياسية المحتملة.

لكن ماذا سيحدث في حالة الوصول لمرحلة الإغلاق.. وهل سيكون جزئيا أم كلياً؟.

قالت القناة إن هذا سيكون إغلاق كاملاً لأن الكونجرس لم يمرر أي مشاريع قوانين للتمويل حتى الآن. كان الإغلاق الأخير، من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بمثابة إغلاق جزئي لأن الكونجرس قد سن بالفعل خمسة من مشاريع قوانين الاعتمادات الإثني عشر.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الوكالات الفيدرالية في حالة الإغلاق الجديد. كان الإغلاق الجزئي في 2018-2019 بمثابة تسجيل قياسي لمدة 35 يومًا، مما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بمقدار 3 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.

ما هي الخدمات الأساسية التي ستستمر؟

سيكون لكل وكالة فدرالية خطة إغلاق خاصة بها، والتي يتم تنسيقها من قبل مكتب الإدارة والميزانية. ستحدد هذه الجهود الأنشطة الحكومية التي ستتوقف حتى يتم حل المأزق السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين وتجديد التمويل.

لكن جميع الخدمات الأساسية ستستمر. فيما يلي بعض الخدمات التي تم الاحتفاظ بها في عمليات الإغلاق السابقة:

- حماية الحدود.

- الرعاية الطبية داخل المستشفيات.

- مراقبة الملاحة الجوية.

- تطبيق القانون.

- صيانة شبكة الكهرباء.

كم عدد الموظفين الفيدراليين الذين سيتم منحهم إجازة اضطرارية؟

قالت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة إن الإغلاق الحكومي الكامل سيؤثر على الأرجح على عدد أكبر من العاملين الفيدراليين مقارنة بالإغلاق الجزئي السابق في 2018.

قد يكون الأمر مشابهًا في نطاقه لعمليات الإغلاق في عام 2013 وفي أوائل عام 2018، عندما تم إجازة حوالي 850 ألفًا من أصل 2.1 مليون موظف فيدرالي غير بريدي، وفقًا لتقديرات المجموعة. في حلقة 2018، تم إجازة حوالي 380 ألف عامل فيدرالي، وفقًا لشراكة الخدمة العامة.

لا يُسمح للعمال الفيدراليين الذين تم تحويلهم للإجازة بالعمل أثناء الإغلاق ولا يتقاضون رواتبهم أثناء إجازتهم، لكنهم سيحصلون في النهاية على أجر متأخر بمجرد حل المأزق. لكن هذا الاضطراب يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي أوسع، وفقًا لمديرة السياسة العامة بالاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، جاكلين سيمون.



وقالت:"ليس الموظف الفيدرالي وحده هو الذي يعاني عندما لا يكون هناك رواتب في يوم الدفع - لا يتقاضى صاحب المنزل إيجاراً. شركة بطاقات الائتمان لا تتقاضى رواتبها، والمرافق لا تحصل على أجر. إنهم لا يذهبون إلى متجر البقالة ويشترون البقالة كثيرًا".

هل ستتأثر المزايا مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية؟

يقول الخبراء، لا. ذلك لأن الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية هي برامج إنفاق إلزامية، مما يعني أنها لا تخضع للاعتمادات السنوية.

ولكن في حين أن الحكومة ستستمر في صرف المدفوعات لمتلقي الضمان الاجتماعي والأشخاص المشمولين بـ"ميديكير" و"وميديكيد"، فقد تتعطل الخدمات الأخرى.

على سبيل المثال، سيتم إيقاف التحقق من المزايا وكذلك إصدار البطاقة أثناء الإغلاق، كما قالت المجموعة. قد يتسبب ذلك في مشاكل للبعض، حيث يلزم أحيانًا التحقق من المزايا عندما يتقدم الأشخاص بطلب للحصول على قروض أو رهن عقاري أو خدمات أخرى تتطلب إثبات الدخل.

في حالة حدوث إغلاق، قد لا تتمكن وكالة الضرائب من تقديم خدمتها العادية للتحقق من الدخل وأرقام الضمان الاجتماعي.

وقالت لجنة الميزانية إن ذلك من شأنه أن يسبب معاناة في طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري والموافقات الأخرى على القروض، فضلا عن احتمال تأخير معالجة القروض.

في إغلاق 2018، وعد البيت الأبيض بأن استرداد الضرائب لن يتأثر، مما عكس خطة مصلحة الضرائب لوقف الشيكات خلال الفجوة. على الرغم من هذا التعهد، لم تسر المبالغ المستردة كما هو مخطط لها تمامًا.

سيتم إيقاف العديد من الوكالات والبرامج الحكومية ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون الأمريكيون على دراية بالعديد من الاضطرابات. في إغلاق 2018، اضطرت الوكالات بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، وخدمة الأسماك والحياة البرية ، والمسح الجيولوجي الأمريكي ، ووكالة حماية البيئة، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى تعليق عملهم.