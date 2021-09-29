يحميه من التقصف.. فوائد الخل الأبيض للشعر

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ فوائد الخل الأبيض للشعر..



من فوائد الخل الأبيض للشعر ما يلي :-

• تغذية الشعر، لاحتوائه على الإنزيمات والعناصر الغذائية التي من شأنها أن تخلص من خشونة الشعر، وجعله أكثر نعومة وذا بريق ولمعان.

• يحتوي الخل الأبيض على مجموعة من الأحماض التي تعمل على تفتيح لون الشعر، وبدون استخدام أي مواد كيميائية تضر بالشعر وتضعفه.

• ترطيب فروة الرأس، وبالتالي التخلص من القشرة والحكة المصاحبة لها، حيث يرجع السبب إلى احتواء الخل على نسبة كبيرة من الأحماض والإنزيمات المفيدة.

• يحمي الشعر من العوامل الجوية التي يتعرض لها، وخاصة أشعة الشمس، وبالتالي فهو يحمي الشعر من التقصف، كما يحميه من التساقط.

• زيادة اللمعان في الشعر، والقيام بتقوية بصيلات الشعر. تطهير فروة الرأس، والتخلص من الجراثيم أو الفطريات التي قد تسبب الالتهاب أو الحكة المستمرة.

خلطة الخل الأبيض لعلاج الشعر:-



لتحضير خلطة الخل لعلاج الشعر، نقوم بمزج كمية من الخل مع الماء، تعتمد على طول الشعر وكثافته، حيث تكون نسبة الخل للماء 2:1، بمعنى أنه إذا تم استخدام كأس من الخل، يجب استخدام كأس من الماء، وهكذا، وبالإضافة إلى هذا المزيج نقوم بوضع كمية قليلة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ومن ثم نقوم بنقع فرشاة الشعر بهذا المزيج، وتمشيط الشعر حتى يتبلل، ويترك على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، قبل أن يتم غسله.

