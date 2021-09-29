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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام سيارة بسيدتين بالعاشر من رمضان

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إنحراف سيارة "ميكروباص" وإصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية.

بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو ، وتبين أنها سيارة ميكروباص قيادة (سائق – مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان) ، وإصطدامها بكلاً من ( ربة منزل ، نجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة ، ونتج عن ذلك إصابهما بكسور وسحاجات ، وتم نقلهم للمستشفى بمعرفة السائق لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها ، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى إنحرافها والإصطدام بهما ، ولم يتمكن من مفاداتهما.. وبسؤال كلاً من (نجل الأولى ، وزوج شقيقة الأولى) أيدا ما جاء بالفحص ، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فى الحادث ، وأنهما لم يقوما بتحرير ثمة محاضر بالواقعة ، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث حادث الشرقية حادث العاشر من رمضان حادث سيارة ميكروباص مديرية امن الشرقية

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