ضبط 4 عناصر إجرامية يتاجرون في الأسلحة النارية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب والاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام – الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (4 عناصر إجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية)و ضبط (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – خزينة) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .



كما تم ضبط (بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده وضبط (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط باقي المتهمين.